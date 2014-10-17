Экологи Ленобласти за год совершили более 600 проверочных выездов

Большая часть обращений была связана с незаконными свалками и загрязненными стоками водоемов.

В среду, 10 августа, сотрудники экомилиции Ленобласти подвели итоги работы за 8 месяцев текущего года. За прошлый год экологи совершили более 600 выездов в 18 районов региона. Чаще всего жители области обращались в экомилицию из-за свалок и загрязненных стоками водоемов.

Помимо этого специалисты вместе с ГИБДД проверяли мусоровозы. Контроль на наличие разрешение провели у более 500 мусоровозов, 66 из которых получили административный штраф.

Вместе с активистами экомилиция организовала дневные и ночные рейды с забором воздуха на превышение вредных веществ. В общей сложности инспекторы провели более 30 рейдов ночью.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области