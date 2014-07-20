В Гатчине пройдет экофестиваль "Зеленый город 2021"

Для гостей запланировали квесты, ярмарку, сувениры и эко-арт.

В гатчинском сквере "Юность" в эту субботу, 25 сентября, пройдет экологический фестиваль "Зеленый город 2021". Гостей ждет интересная программа выходного дня. Организаторы также познакомят участников с экологическими и социальными инициативами района.

После квестов, ярмарки и эко-арта, уже вечером, для гостей подготовили концерт. Отмечается, что ежегодный фестиваль руками местных сообществ, традиционно, проходит в Глобальную неделю действий для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Некоммерческие организации ("Крышечки доброты", "Благо Дари", "Лепта" и другие) расскажут про свои успехи и трудности, возникающие на этом пути, а также про простые способы поддержать значимые для города инициативы.

Ранее мы писали, что в честь 800-летия Александра Невского в парке Политеха прошли "Ратные забавы".

Фото: Экофестиваль "Зелёный Город" г. Гатчина / Вконтакте