Эхо "Зимней вишни": Петербургские торговые центры «погорели» на безопасности

После трагедии в Кемерово прокуратура и МЧС проверили 38 тысяч торговых центров по всей России, в том числе 82 объекта в Санкт-Петербурге.

В связи с трагическим пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшим с собой по разным источникам 60-64 жизни, по всем субъектам России прошла проверка торговых комплексов на вопрос пожарной безопасности.

Результаты всероссийских проверок не внушают оптимизма: из 38 тысяч проверенных ТРЦ и других мест массового скопления людей в 19 тысячах обнаружены более 140 тысяч нарушений противопожарных требований, сообщили в МЧС.

В Санкт-Петербурге в ходе рейдов сотрудники МЧС уделили особое внимание работе автоматической противопожарной системе, эвакуационным выходам, состоянию проводки и системе дымоудаления. Результаты инспекции еще не озвучены, однако, согласно источникам в ведомстве, не все петербургские ТРК успешно прошли проверку.

В свою очередь журналисты, общественники и рядовые граждане осуществили собственную проверку безопасности в торговых центрах. Так, в их поле зрения попали ТРК "Нептун" и "Румба", где, как оказалось, были закрыты эвакуационные выходы. А где-то, как в ТК "Ракета", их в принципе сложно обнаружить – ведь комплекс занимает помещение бывшего завода и в принципе не был предназначен для торговли и скопления посетителей.

По данным источника, множественные нарушения безопасности посетителей зафиксированы в торговом комплексе "Гарден сити" в Приморском районе. Там на путях эвакуации были обнаружены препятствия, затрудняющие выход посетителей, особенно в условиях паники. Также было отмечено, что в "Гарден сити" далеко не везде применяются огнестойкие материалы, прописанные в нормативах, нарушена изоляция на проводах, а в некоторых отделах ТРЦ замечен некомплект и неисправность противопожарного оборудования. Кроме того, на территории торгового центра отсутствует возможность подъезда пожарных автомобилей.

Как выяснилось, нарушителем является и ТЦ "Невский центр" - эвакуационные выходы там открывать попросту запрещено. "Дверь эвакуационного выхода должны быть закрыта с 10.00 до 23.00. За нарушение данного правила — штраф 100 евро", - такое объявление висит на шестом этаже торгового центра.

По словам заместителя начальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Государственной противопожарной службе) Александра Бондара, "в Петербурге есть торговые центры, которые ни разу не проверяли пожарные". Как правило, представители комплексов обычно сообщают, что пожарная безопасность в ТРЦ соответствует всем принятым стандартам и нормам. Однако, как показывает практика, на деле все оказывается иначе.

Специалисты отмечают, что самыми распространенными нарушениями являются загроможденные или закрытые эвакуационные выходы, отсутствие автоматической пожарной сигнализации или нарушение ее работы, а также отсутствие первичных средств тушения огня. В настоящее время для юридических лиц штрафы за нарушения техники безопасности начинаются от 150 тысяч рублей. Вслед за административной ответственностью может последовать иск о запрещении деятельности таких торговых центров, а иногда и судебное разбирательство.

По мнению экспертов, выявленные в Петербурге нарушители должны приостановить свою работу до полного устранения прорех в технике безопасности. В ином случае должно последовать их закрытие, на чем и будут настаивать общественники.