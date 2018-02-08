Сергей Егоров стал председателем совета директоров Etalon Group

Etalon Group — одна из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний.

Председателем совета директоров Etalon Group избрали Сергея Егорова. Он сменил Олега Мубарашкина, который попросил освободить его от должности из-за растущей вовлеченностью в другие проекты АФК "Система". Об этом сообщили на сайте LSE.

Однако, Олег Мубарашкин продолжит выполнять свои обязанности как член совета директоров.

Etalon Group — одна из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, которая специализируется на жилой недвижимости среднего класса в Петербурге и Москве.

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Фото: Piter.TV