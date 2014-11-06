Администрация Адмиралтейского района не платила Петербургу за помещение в Фонарном 11 лет

Ущерб составил более 9 миллионов рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по использованию государственного имущества. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Петербурга.

Так сотрудники проверили помещение, находящееся на цокольном этаже в доме в Фонарном переулке. Это помещение с 2008 года для проведения различных мероприятий использует администрация Адмиралтейского района. С того же времени администрация не платила за аренду, чем принесла бюджету Петербурга ущерб в размере более 9 миллионов рублей.

Прокурор направил в суд иск с требованием освободить помещение от незаконного владения. Судья удовлетворил иск, администрация должна освободить помещение. Также в имущественном комитете решается вопрос о взыскании необоснованного обогащения.

Ранее на Piter.TV: Петербургский губернатор ушел в отпуск.

Фото: Piter.TV