Егор Крид посвятил видео погибшей фанатке из Петербурга

Популярный певец Егор Крид опубликовал на своем YouTube-канале видео, посвященное погибшей поклоннице из Петербурга.

На YouTube-канале популярного российского исполнителя Егора Крида появилось видео, которое он посвятил погибшей поклоннице из Петербурга.



В начале ролика певец показывает кадры, на которых запечатлена девочка Валя, страдающая от тяжелого заболевания. 15-летняя поклонница творчества Крида делала собственный проект на видеоплощадке и призывала дарить людям добро. Певец сообщил, что виделся с девочкой всего один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что это добрый и позитивный человек.



Обращение певец решил записать после того, как ему стали поступать сообщения о гибели Вали. По некоторым данным, девочка скончалась еще в сентябре.



Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров.



Видео: YouTube/Егор Крид