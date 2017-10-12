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Егор Крид посвятил видео погибшей фанатке из Петербурга

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Популярный певец Егор Крид опубликовал на своем YouTube-канале видео, посвященное погибшей поклоннице из Петербурга.

На YouTube-канале популярного российского исполнителя Егора Крида появилось видео, которое он посвятил погибшей поклоннице из Петербурга.

В начале ролика певец показывает кадры, на которых запечатлена девочка Валя, страдающая от тяжелого заболевания. 15-летняя поклонница творчества Крида делала собственный проект на видеоплощадке и призывала дарить людям добро. Певец сообщил, что виделся с девочкой всего один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что это добрый и позитивный человек.

Обращение певец решил записать после того, как ему стали поступать сообщения о гибели Вали. По некоторым данным, девочка скончалась еще в сентябре.

Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров.  

Видео: YouTube/Егор Крид 

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Категории: Новости России

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