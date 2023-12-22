Египетским шипохвостам из Ленинградского зоопарка обновили вольер

Кроме того, отмечается, что эти животные уходят на зимовку совсем не быстро.

Египетские шипохвосты Марс и Венера из Ленинградского зоопарка вышли из зимовки в обновленный вольер. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 16 апреля.

С конца декабря Марс и Венера находились в спячке, и за это время сотрудники зоопарка обновили декорации их террариума: добавили новых коряг, красивый фон и заменили песок. Египетским шипохвостам необходим такой "отдых" ради поддержания здоровья и хорошего размножения.

Кроме того, отмечается, что эти животные уходят на зимовку совсем не быстро. Сначала им постепенно перестают выдавать пищу для очищения желудка, а после этого киперы начинают уменьшать температуру воздуха, и тогда активность рептилий снижается.

Всю зиму сотрудники учреждения следят за состоянием шипохвостов, регулярно взвешивают их, чтобы не допустить ослабления организма животного.

Если замечают явное ухудшение состояния, начинают постепенно выводить из спячки, повышая температуру в вольере. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке 21 апреля пройдет День манула.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка