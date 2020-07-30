Заслуженный артист Михаил Ефремов прибыл в суд для участия в предварительном слушании. Об этом передает корреспондент "РИА Новости".
Из дома артиста забрала легковая машина ФСИН России. Сотрудники отвечают за соблюдение установленных актеру ограничений. Журналисты встретили Ефремова у здания суда, но беседовать с ними он отказался.
Слушание пройдет в закрытом режиме. Сегодня стороны определят дату рассмотрения дела по существу. Буквально недавно участники процесса не исключали, что заслуженному артисту могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа. На этой неделе Ефремов уже приезжал в суд, но слушание отложили из-за неявки адвоката артиста.
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