Сегодня, 30 июля, в Пресненском суде Москвы пройдет предварительное слушание дела о смертельном ДТП.

Заслуженный артист Михаил Ефремов прибыл в суд для участия в предварительном слушании. Об этом передает корреспондент "РИА Новости".

Из дома артиста забрала легковая машина ФСИН России. Сотрудники отвечают за соблюдение установленных актеру ограничений. Журналисты встретили Ефремова у здания суда, но беседовать с ними он отказался.

Слушание пройдет в закрытом режиме. Сегодня стороны определят дату рассмотрения дела по существу. Буквально недавно участники процесса не исключали, что заслуженному артисту могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа. На этой неделе Ефремов уже приезжал в суд, но слушание отложили из-за неявки адвоката артиста.

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