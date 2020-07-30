В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело

В Белоруссии против блогера Сергея Тихановского завели уголовное дело. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны.
Следственный комитет также возбудил дело против Тихановского по факту приготовления к массовым беспорядкам в стране. До этого сообщалось, что блогер понесет ответственность по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "за воспрепятствование проведению выборов".
Ранее мы сообщили, что в Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить "майданов" в стране.
Видео: Youtube/Страна для жизни
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