В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело

Мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и в призывах к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

В Белоруссии против блогера Сергея Тихановского завели уголовное дело. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны.

Следственный комитет также возбудил дело против Тихановского по факту приготовления к массовым беспорядкам в стране. До этого сообщалось, что блогер понесет ответственность по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "за воспрепятствование проведению выборов".

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить "майданов" в стране.

Видео: Youtube/Страна для жизни