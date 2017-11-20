Эффектная драка в курской маршрутке стала хитом YouTube

Конфликт в обычном автобусе-маршрутке на территории Курса закончился эффектным ударом с двух ног.

На YouTube набирает популярность видео конфликтной ситуации в курской маршрутке. ЧП произошло вечером 18 ноября на одной из дорог города.

Очевидцы рассказывают, что один из пассажиров был сильно пьян и хамил окружающим. В какой-то момент он отказался платить за проезд кондуктору и не стал покидать ПАЗик. Через минуту к конфликту подключился водитель автобуса, но и он не уговорил дебошира выйти вон. Тогда один из неравнодушных пассажиров перешел от слов к делу. Мужчина оперся на поручни маршрутки и врезал хаму двумя ногами в грудь.

От удара хулиган отлетел в противоположный конец автобуса. Шокированный пьянчуга растерялся и уполз из автобуса. Эта драка попала на видео и вскоре стала хитом YouTube. За сутки ролик посмотрели около 20 000 раз.

Видео: "Друг для друга", Курск