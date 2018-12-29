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Эдуард Батанов покидает пост вице-премьера правительства Калининграда
Сегодня, 18:35
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alexandra08

Эдуард Батанов покидает пост вице-премьера правительства Калининграда

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В 2004 - 2015 годы он был заместителем председателя комитета финансов Смольного.

Эдуард Батанов приходит на работу в правительство Петербурга. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации Калининградского региона.

В правительстве области кадровые изменения. Вице-премьер и первый заместитель губернатора Эдуард Батанов уходит в отставку. Он возвращается на работу в правительство Санкт-Петербурга.

С 1999 года Эдуард Батанов работал в правительстве Северной столицы. В 2004 - 2015 годы он был заместителем председателя комитета финансов Смольного. С октября 2017 года работал в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Игорь Албин подвел итоги своей работы.

Фото: "Таинственное Оренбуржье" / ВК

Теги: вице премьер, калинград, эдуард батанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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