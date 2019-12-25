"Тасовка" полномочий происходит уже второй раз за неделю.

В Смольном снова перераспределили полномочия вице-губернаторов после ухода Евгения Елина. Уже второй раз за неделю губернатор Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности чиновников, передает пресс-служба городской администрации.

Так, с 18 марта вице-губернатор Эдуард Батанов начнет координировать деятельность сразу трех комитетов: по госзаказу, по экономической политике и стратегическому планированию, по финансам. Вице-губернатор Максим Соколов же назначен ответственным за комитеты по промышленной политике, инновациям и торговле, инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры, транспорту и развитию туризма.

Беглов призвал петербуржцев делать прививки от коронавируса.

Фото: Piter.TV