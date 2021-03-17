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Бывший вице-губернатор Петербурга Батанов стал индивидуальным предпринимателем
Сегодня, 17:00
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Бывший вице-губернатор Петербурга Батанов стал индивидуальным предпринимателем

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Свою деятельность Батанов старался не афишировать.

Стало известно, чем занимается Эдуард Батанов после ухода с поста вице-губернатора Петербурга. Как оказалось, он зарегистрировал ИП с основным видом деятельности "консультирование по коммерческим вопросам и управлению", узнал "Деловой Петербург".

Информацию изданию подтвердил сам Батанов и сказал о том, что не нуждается в рекламе. Он отметил, что большинство его клиентов из телефонной книжки. ИП было зарегистрировано в начале февраля.

Напомним, Эдуард Батанов работал в петербургском правительстве с января 2019 года. Теперь его место занимает Алексей Корабельников.

Фото: администрация Петербурга

Теги: консалтинг, эдуард батанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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