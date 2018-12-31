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Эдита Пьеха рассказала, почему ее возят в инвалидном кресле
Сегодня, 16:45
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TretyakovaS

Эдита Пьеха рассказала, почему ее возят в инвалидном кресле

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Артистка рассказала, что испытывает боли в спине.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в интерьвью телеканалу РЕН ТВ прокомментировала снимки, где ее везут в инвалидном кресле. 

По словам Пьехи, это не инвалидное кресло.

"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут как королеву", — объяснила артистка.

 По мнению Пьехи, в этом нет ничего зазорного.

Певица также добавила, что чувствует себя "терпимо" и в состоянии самостоятельно передвигаться. 

Фото: Невские новости 

Теги: новости шоубиза, эдита пьеха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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