Эдита Пьеха рассказала, почему ее возят в инвалидном кресле

Артистка рассказала, что испытывает боли в спине.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в интерьвью телеканалу РЕН ТВ прокомментировала снимки, где ее везут в инвалидном кресле.

По словам Пьехи, это не инвалидное кресло.

"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут как королеву", — объяснила артистка.

По мнению Пьехи, в этом нет ничего зазорного.

Певица также добавила, что чувствует себя "терпимо" и в состоянии самостоятельно передвигаться.

Фото: Невские новости