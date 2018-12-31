Эдита Пьеха рассказала, почему ее возят в инвалидном кресле

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в интерьвью телеканалу РЕН ТВ прокомментировала снимки, где ее везут в инвалидном кресле.
По словам Пьехи, это не инвалидное кресло.
"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут как королеву", — объяснила артистка.
По мнению Пьехи, в этом нет ничего зазорного.
Певица также добавила, что чувствует себя "терпимо" и в состоянии самостоятельно передвигаться.
Фото: Невские новости
Оставить комментарий