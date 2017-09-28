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Сегодня, 19:41
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Единственный на всю Москву каршеринговый Ferrari попал в ДТП

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В сети появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня днем, 28 сентября, в Москве на Космодамианской набережной произошло не совсем рядовое ДТП. Дорогой спорткар Ferrari F430 Spider протаранил рекламный щит.

В интернете появились подробности этого ДТП. Автомобиль принадлежит крупной каршеринговой компании "Делимобиль". Десятиминутную поездку компания дарит самым активным клиентам в качестве бонуса. Но водитель не справился с управлением мощной машиной и влетел передним бампером в рекламный щит. В результате аварии никто не пострадал. Дорогое авто лишилось бампера.

Сообщается, что водителю, совершившему аварию, не грозит никаких штрафных санкций от "Делимобиль". Представители компании сообщили, что автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт.

Видео: Instagram/anatolytrubnikov

 

Фото:  Instagram/anatolytrubnikov, ps_ttf

Теги: делимобиль , дтп , каршеринг , москва , феррари
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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