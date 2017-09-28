Единственный на всю Москву каршеринговый Ferrari попал в ДТП

В сети появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня днем, 28 сентября, в Москве на Космодамианской набережной произошло не совсем рядовое ДТП. Дорогой спорткар Ferrari F430 Spider протаранил рекламный щит.

В интернете появились подробности этого ДТП. Автомобиль принадлежит крупной каршеринговой компании "Делимобиль". Десятиминутную поездку компания дарит самым активным клиентам в качестве бонуса. Но водитель не справился с управлением мощной машиной и влетел передним бампером в рекламный щит. В результате аварии никто не пострадал. Дорогое авто лишилось бампера.

Сообщается, что водителю, совершившему аварию, не грозит никаких штрафных санкций от "Делимобиль". Представители компании сообщили, что автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт.

Видео: Instagram/anatolytrubnikov

Фото: Instagram/anatolytrubnikov, ps_ttf