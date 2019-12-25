Единая карта петербуржца запускает новый сервис "Афиша"

Владельцы карты смогут купить билеты на понравившееся мероприятие без сервисного сбора, который составляет 10% от стоимости билета.

В четверг, 21 октября, в комитете по экономической политике и стратегическому планированию рассказали о новом партнере проекта "Единая карта петербуржца". Совместно с национальным билетным оператором Kassir.ru запускается новый электронный сервис "Афиша", билеты через который можно приобрести с 10% скидкой, поскольку отменяется сервисный сбор.

На портале ekp.spb.ru опубликованы предстоящие события, пользователи могут отфильтровать мероприятия по дате, месту проведения (площадке) и категории, а также найти интересующее его событие в поисковой строке. Нажав кнопку "оплатить", произойдет переадресация на сайт Kassir.ru, где итоговая стоимость билетов будет уже со скидкой равной сервисному сбору.

Оплатить билет на мероприятие можно и в кассах, предъявив ЕКП.

Ранее мы писали, что Единую карту петербуржца теперь можно подключить к Apple Pay.

Фото: пресс-служба Сбербанка