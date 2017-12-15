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Эд Ширан спел "Perfect" с оперным певцом Андреа Бочелли

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Известный музыкант Эд Ширан выпустил в пятницу, 15 февраля, новое видео, где он исполняет свою песню Perfect вместе с оперным певцом Андреа Бочелли.

Британский поп-певец Эд Ширан спел свой хит "Perfect" с известным оперным певцом Андреа Бочелли. Англичанин спел первый куплет своей песни на родном языке. А Бочелли спел вторую часть песни на итальянском.

Видео на песню вышло в пятницу, 15 декабря. Музыканты записали клип в итальянской Тоскане. Ширан и Бочелли исполнили песню в особняке. Кроме них там были специалисты в звукозаписи и, видимо, близкие люди исполнителей.

Эд Ширан спел "Perfect" с оперным певцом Андреа Бочелли

Сегодня также Эминем выпустил новый альбом. На пластинке в том числе есть дуэт с Эдом Шираном. А ранее англичанин уже спел свою песню с Бейонсе.

Англичанин Эд Ширан стал популярным после своего сингла "The A Team" в 2011 году. Песня "Shape of you" с его нового альбома "÷" стала одним из главных хитов 2017 года.

Андреа Бочелли - популяризатор оперной музыки. Он исполняет как классические композиции, так и популярные хиты. 

Видео: Youtube / Ed Sheeran

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Категории: Музыка

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