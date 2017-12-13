Новый клип Eminem меньше чем за сутки просмотрели 4,5 миллиона раз

Появившийся накануне, 14 февраля, клип набрал почти 4,5 миллиона просмотров и более 40 тысяч восторженных комментариев.

Накануне, 14 февраля, в День Всех Влюбленных Эминем презентовал свой новый клип на композицию River.

Официальный видеоклип появился на канале Эминема сутки назад и набрал за это время почти 4,5 миллиона просмотров и более 40 тысяч восторженных комментариев от поклонников со всего света. Сейчас видео находится на 10 месте во вкладке " в трендах" на YouTube.

River это совместная работа Эминема с Эдом Шираном. В песне рассказывается о сложных отношениях молодой пары. Композиция River входит в девятый студийный альбом Эминема – Revival.

Видео: YouTube/EminemVEVO