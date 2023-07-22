ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега

Даниэль Ортега оценил проведенный в Брюсселе саммит "ЕС-СЕЛАК".

Большинство стран Латинской Америки не поддались давлению со стороны Евросоюза, который добивался от СЕЛАК участия в совместном саммите "фашиста" Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в ходе выступления на торжественной церемонии по поводу годовщины Сандинистской революции сделал президент Никарагуа Даниэль Ортега. Таким образом политик охарактеризовал своего украинского коллегу. Мероприятие транслировалось местным телеканалом Canal 4. Политик объяснил, что также в ЕС настаивали на том, чтобы в итоговой декларации попали пункты, связанные с обвинениями в адрес Москвы.

Первый пункт, который обсуждался... европейцы хотели пригласить к участию фашиста, нацистского президента Украины. Сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины. Даниэль Ортега, президент Никарагуа

Даниэль Ортега считает, что логически государства СЕЛАК не могли эттого принять, так как вопрос не касается повестки дня между Евросоюзом и странами Латинской Америки.

Захарова: желающие посеять рознь между РФ и Латинской Америкой не смогут этого сделать.

Фото и видео: YouTube / Canal 4, Telegram / Kremlin_Russian