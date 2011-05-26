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ЕС не будет отменять санкции против России

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Валдис Домбровскис указал на собственные решения, принимаемые в ЕС, не оглялываясь на США.

Европейский союз не собирается отменять антироссийское санкционное давление даже в том случае, если на этот шаг пойдет американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление на пресс-конференции в Брюсселе сделал местный еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. Таким образом эксперт ответил на вопрос журналистов о том, будет ли коллективный Запад отменять свои санкции против России, если их начнут отменять в США взамен на режим прекращение огня на Украине, или же Евросоюз будет проводить свою независимую санкционную политику. Иностранный чиновник указал, что европейский регион планирует проводить собственную политику запретов и ограничений в адрес Москвы. В частности, к вводу готовится 16-ый санкционный пакет.

Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар

В ЕС не поняли политику Трампа по Украине, заявил еврокомиссар.

Фото и видео: European Commission

Теги: валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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