ЕС надеется на достижение соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе

Жозеп Боррель рассказал о работе Евросоюза по сухопутной и морской транспортировках украинского зерна.

Евросоюз надеется на достижение окончательного и всеобъемлющего соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе. Соответствующее заявление сделал в рамках мероприятия высокого уровня при Генеральной Ассамблее ООН по вопросам борьбы с продовольственным кризисом глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Эксперт уточнил, что говорит о транспортировке сельскохозяйственно продукции по Черному морю.

Евросоюз мобилизовал все транспортные средства, чтобы обеспечить сухопутную доставку украинского зерна на мировые рынки. Мы рассчитываем достичь экспорта в объеме 3 млн тонн в месяц. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт напомнил о том, что в мае текущего года из Украины удалось экспортировать 2 млн тонн зерна, а в июне - 2,5 млн тонн. Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз единогласно поддерживает призыв генерального секретаря Всемирной организации открыть морские порты в акватории Черного моря. Боррель считает этот регион важной артерией для экспорта зерна.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

