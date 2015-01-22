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ЕС надеется на достижение соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе
Сегодня, 9:08
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ЕС надеется на достижение соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе

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Жозеп Боррель рассказал о работе Евросоюза по сухопутной и морской транспортировках украинского зерна.

Евросоюз надеется на достижение окончательного  и всеобъемлющего соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе. Соответствующее заявление сделал в рамках мероприятия высокого уровня при Генеральной Ассамблее ООН по вопросам борьбы с продовольственным кризисом глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Эксперт уточнил, что говорит о транспортировке сельскохозяйственно     продукции по Черному морю.

Евросоюз мобилизовал все транспортные средства, чтобы обеспечить сухопутную доставку украинского зерна на мировые рынки. Мы рассчитываем достичь экспорта в объеме 3 млн тонн в месяц.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт напомнил о том, что в мае текущего года из Украины удалось экспортировать 2 млн тонн зерна, а в июне - 2,5 млн тонн. Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз единогласно поддерживает призыв генерального секретаря Всемирной организации открыть морские порты в акватории Черного моря. Боррель считает этот регион важной артерией для экспорта зерна.

Боррель: все страны могут свободно закупать российские продовольствие и удобрения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: евросоюз, жозеп боррель, зерно, продовольственный кризис, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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