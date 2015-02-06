ЕК выделила €1,69 млрд на развитие военно-транспортной инфраструктуры ЕС до 2027 года

Адина Вэлян объяснила, на что именно пойдут денежные средства.

Европейская комиссия выделила 1,69 миллиарда евро на развитие собственной военно-транспортной инфраструктуры ЕС и упрощение осуществления оборонных перевозок по территории регионального содружества. Программа рассчитана на реализацию до 2027 года. Соответствующей информацией в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе поделилась местный комиссар, ответственная за вопросы транспорта Адина Вэлян. Сегодня она вместе с коллегами презентовала СМИ новую политику руководства Евросоюза по проблеме перевозок военной техники и личного состава.

Мы уже финансируем проекты двойного назначения в сфере инфраструктуры. Мы выделили бюджет на военные нужды, который составит €1,69 млрд на период до 2027 года. Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту ЕС

ЕК предложила стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по странам ЕС.

Фото и видео: European Commission