ЕК выделила €1,69 млрд на развитие военно-транспортной инфраструктуры ЕС до 2027 года

Европейская комиссия выделила 1,69 миллиарда евро на развитие собственной военно-транспортной инфраструктуры ЕС и упрощение осуществления оборонных перевозок по территории регионального содружества. Программа рассчитана на реализацию до 2027 года. Соответствующей информацией в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе поделилась местный комиссар, ответственная за вопросы транспорта Адина Вэлян. Сегодня она вместе с коллегами презентовала СМИ новую политику руководства Евросоюза по проблеме перевозок военной техники и личного состава.
Мы уже финансируем проекты двойного назначения в сфере инфраструктуры. Мы выделили бюджет на военные нужды, который составит €1,69 млрд на период до 2027 года.
Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту ЕС
ЕК предложила стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по странам ЕС.
Фото и видео: European Commission
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