ЕК предложила стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по странам ЕС

Маргрете Вестагер объяснила проведение новой политики в ЕК.

Европейская комиссия предложила собственную политическую стратегию по кибербезопасности и план упрощения военных транспортных перевозок по странам внутри Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе брифинга со СМИ сделала заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер. Чиновница пояснила, что проект призван решить вопрос с повышением возможностей Евросоюза оборонять свою территорию и защищать граждан.

Мы представляем новую политику ЕС в области киберзащиты и план действий по военной мобильности для решения проблемы ухудшения условий безопасности после агрессии России против Украины. Маргрете Вестагер, замглавы ЕК

Мишель: газ остается необходим всем странам мира для обеспечения "зеленого перехода".

Фото и видео: European Commission