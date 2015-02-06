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ЕК предложила стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по странам ЕС

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Маргрете Вестагер объяснила проведение новой политики в ЕК.

Европейская комиссия предложила собственную политическую стратегию по кибербезопасности и план упрощения военных транспортных перевозок по странам внутри Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе брифинга со СМИ сделала заместитель главы ЕК  Маргрете Вестагер. Чиновница пояснила, что проект призван решить вопрос с повышением возможностей Евросоюза оборонять свою территорию и защищать граждан.

Мы представляем новую политику ЕС в области киберзащиты и план действий по военной мобильности для решения проблемы ухудшения условий безопасности после агрессии России против Украины.

Маргрете Вестагер, замглавы ЕК

Мишель: газ остается необходим всем странам мира для обеспечения "зеленого перехода".

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, кибербезопасность, маргрете вестагер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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