Балаш Уйвари рассказал об антирекорде за всю историю наблюдений.

Европейская комиссия сообщила об уничтожении рекордных 700 тысяч га лесными пожарами на территории Евросоюза летом 2022 года. Соответствующее заявление чиновник Балаш Уйвари сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе. Он уточнил, что текущий показатель является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений за природными возгораниями в регионе.

Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны направили 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных. Балаш Уйвари, представитель ЕК

Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян.

Фото и видео: European Commission