ЕК сообщила об уничтожении рекордных 700 тыс. га лесными пожарами в ЕС этим летом

Европейская комиссия сообщила об уничтожении рекордных 700 тысяч га лесными пожарами на территории Евросоюза летом 2022 года. Соответствующее заявление чиновник Балаш Уйвари сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе. Он уточнил, что текущий показатель является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений за природными возгораниями в регионе.
Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны направили 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных.
Балаш Уйвари, представитель ЕК
Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян.
Фото и видео: European Commission
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