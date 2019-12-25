Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян

Анитта Хиппер рассказала о том, что вопрос обсуждается на уровне ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон в начале сентября посетит Финляндию и Латвию для того, чтобы обсудить визовых вопрос для граждан России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Брюсселе сделала представительница ЕК Анитта Хиппер.

Еврокомиссар Йоханссон посетит Финляндию и Латвию в первую неделю сентября для обсуждения вопроса с властями и понимания ситуации на месте. Анитта Хиппер, сотрудница ЕК

Напомним, что 17 августа министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил странам Евросоюза на общеевропейском уровне отменить действие туристических шенгенских виз, которые ранее были выданы гражданам РФ. Также Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России. Прибалтийская страна также запретила въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой.

Еврокомиссия подтвердила планы обсудить визовые ограничения против России в конце августа.

Фото и видео: European Commission