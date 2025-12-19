Паула Пиньо уверена, что для этого еще не настало время.

Европейская комиссия (ЕК) признала, что рано или поздно ЕС придется вести переговоры с Россией. Соответствующее заявление сделала перед местными журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо. Таким образом иностранная представительница прокомментировала высказывания политических лидеров из Италии и Франции о том, что однажды Евросоюзу придется вести диалог с Москвой. На текущий момент спикер сочла, сто подходящего момента для этого процесса все еще не наступило. Паула Пиньо добавила, что, по мнению регионального сообщества, Кремль якобы не стремится к миру.

Конечно, однажды придется вести переговоры с Россией.... время для этого еще не настало. Паула Пиньо, сотрудница ЕК

ЕК не обсуждала с США идею о санкциях против "Северного потока — 2".

Фото: European Commission