Цискаридзе и Фрейндлих впечатлили зрителей в "Кабале святош" в Петербурге

Спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Булгакова с успехом прошел в Александрийском театре.

Николай Цискаридзе и Алиса Фрейндлих стали центром внимания зрителей благодаря спектаклю "Кабала святош" в постановке МХТ имени Чехова. Премьера, состоявшаяся осенью, получила признание критиков. Режиссером выступил Юрий Квятковский, основой послужила пьеса Булгакова "Жизнь господина де Мольера". Спектакль изобилует яркими моментами, отражающими конфликт творческих личностей с властями, и переплетает три эпохи: Францию XVII века, советскую Москву и современность. Особое впечатление на зрителей произвел Цискаридзе в роли Людовика XIV.

Постановка также побывала на гастролях в Александрийском театре Петербурга. В блоге "Театральная вешалка" Георгий Цицишвили опубликовал фотографии, на которых Алиса Фрейндлих обнимает Николая в гриме за кулисами. Он отметил, что дружба артистов крепка, а для всей труппы визит Фрейндлих очень важен.

В начале декабря Алиса Фрейндлих отметила 91-летие в Петербурге.

