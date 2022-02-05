Конфискованный особняк иноагента Невзорова* в Петербурге оценили в 200 млн рублей

В особняке может открыться музей.

Северная столица стала полноправным хозяином готического особняка в элитном поселке Лисий Нос, ранее принадлежавшего бывшему журналисту и депутату Александру Невзорову*. Росимущество завершило все процедуры по передаче конфискованного дома и земельного участка казне. Предварительная стоимость объекта может составлять около 200 миллионов рублей, пишет КП-Петербург.

В Росимуществе сообщили, что на основании решений судов в собственность государства обращено пять объектов недвижимости. Это два жилых дома, два земельных участка и одна квартира. В отношении четырех объектов обеспечена государственная регистрация права собственности Российской Федерации, по одному объекту работы продолжаются. Дальнейшее его использование будет определено в интересах государства.

Свое поместье Невзоров* построил в козырном месте: в ста метрах — берег Финского залива, под боком — охраняемый государством лес, а в пятнадцати минутах езды — "Лахта Центр". Участок обнесен внушительным забором, на каждом углу камеры. На территории разбит небольшой парк, выстроены конюшни, а в центре расположен дом с башней. Теперь все три входа на территорию опечатаны, о чем предупреждает красная лента на дверях. Участок зарастает, листья давно не убирали.

Соседи рассказывают, что Невзоров* жил замкнуто. Одно время у него часто бывали знаменитости, например, регулярно приезжал Сергей Шнуров. А однажды на Новый год журналист вышел к местным жителям и лично разливал водку.

В администрации Приморского района Петербурга, к которому относится поселок, заявили, что Лисий Нос не нуждается в новых медицинских и образовательных учреждениях. Все земельные участки и здания особняка находятся в собственности Санкт-Петербурга, ими распоряжается Комитет по имущественным отношениям города.

Эксперт по недвижимости Иван Черкасов пояснил, что объект исключен из гражданского оборота, поэтому продать особняк в частные руки уже не выйдет. По его словам, наиболее вероятный сценарий — создание музейно-выставочного пространства, передача комплекса под ведомственную резиденцию или сдача в долгосрочную аренду под спортивную школу или частный конный клуб в рамках государственно-частного партнерства.

* признан иностранным агентом.