Трассу М-11 "Нева" превратят в первый в России электрокоридор

Скоростная магистраль М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом станет первым в России "электрокоридором". Проект предусматривает строительство на трассе шести многофункциональных зон дорожного сервиса с зарядными станциями, торговыми точками и зонами отдыха. Исполнителем выступает "РусГидро", первые два комплекса планируется сдать в 2026 году.

О планах на форуме "Электро//Движение" сообщила генеральный директор "Автодор–Девелопмент" Анастасия Козлова. По ее словам, концепция электрокоридора призвана решить проблему, с которой раньше сталкивались владельцы электромобилей. Преодолеть 600-километровый маршрут между столицами без подзарядки было невозможно из-за слабой инфраструктуры.

Первые два комплекса начали строить летом 2025 года на 63-м и 75-м километрах трассы, их ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год. Инициатива позволит электрокарам выйти за пределы городского использования и сделает междугородние поездки доступными для экологичного транспорта.

