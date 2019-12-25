Пьяный лихач сбежал от полиции на Серафимовское кладбище и получил 14 суток ареста. Инцидент произошел утром 25 апреля, когда молодого человека на автомобиле "Фольксваген Гольф" остановили полицейские в переулке Серебрякова. Мужчину попросили пройти медицинское освидетельствование, однако он просто сбежал. Позже в его крови обнаружили алкоголь.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что сначала водитель согласился с протоколом, но потом убежал в сторону Серафимовского кладбища. Инспекторы расценили это как отказ от прохождения процедуры. Через несколько часов беглеца задержали и доставили в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину. Приморский районный суд приговорил жителя Петербурга к 14 суткам административного ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Фото: Piter.TV