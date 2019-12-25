ЕК приняла 19-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций должны утвердить по итогам голосования совета ЕС.

Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ЕК Паула Пинью.

По ее словам, в скором времени будет официальное заявление о новых санкциях. При этом Пинью отметила, что по причине графиков председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас не смогут сделать свои заявления непосредственно перед журналистами. Перед этим новый пакет санкций должны утвердить по итогам голосования совета ЕС.

Ранее мы сообщали, что ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России.

Фото: pxhere.com