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С 1 сентября ЕИРЦ в Гатчине будет располагаться по другому адресу
Сегодня, 19:21
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lizapoluda

С 1 сентября ЕИРЦ в Гатчине будет располагаться по другому адресу

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Очный прием жителей пока приостановлен.

Со вторника, 1 сентября, офис  гатчинского Единого информационно-расчетного центра переедет: он будет располагаться в доме 23 по улице Чехова в ТК "Гатчинский". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что гатчинский район переходит в "желтую" зону по коронавирусу. Пока обстановка в нем окончательно не стабилизируется, очный прием посетителей вестись не будет.

Для получения подобной справочной информации, необходимо обратиться по телефонам: 8-813-71-45-600, 8-813-71-45-601, 8-813-71-45-602, на сайт epd47.ru через специальную форму, или по электронной почте support@epd47.ru.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в центральном районе Гатчины отключат свет.

Фото: psk-remont.ru

Теги: ленингадская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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