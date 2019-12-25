С 1 сентября ЕИРЦ в Гатчине будет располагаться по другому адресу

Очный прием жителей пока приостановлен.

Со вторника, 1 сентября, офис гатчинского Единого информационно-расчетного центра переедет: он будет располагаться в доме 23 по улице Чехова в ТК "Гатчинский". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что гатчинский район переходит в "желтую" зону по коронавирусу. Пока обстановка в нем окончательно не стабилизируется, очный прием посетителей вестись не будет.

Для получения подобной справочной информации, необходимо обратиться по телефонам: 8-813-71-45-600, 8-813-71-45-601, 8-813-71-45-602, на сайт epd47.ru через специальную форму, или по электронной почте support@epd47.ru.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в центральном районе Гатчины отключат свет.

Фото: psk-remont.ru