ЕИРЦ Ленобласти уведомляет выборжан о государственном регулировании тарифов

В случае, если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, граждане имеют право на компенсацию.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области уведомляет жителей о государственном регулировании тарифов. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

С 1 июля 2019 года прирост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ленинградской области строго ограничен предельными индексами, утвержденными распоряжением Правительства РФ № 73-пг. Для Ленинградской области на второе полугодие 2019 года значение индекса составляет 2,0%, размер отклонения на 2019-2023 годы составляет 2,0%.

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят также жилищные услуги (содержание и ремонт жилого помещения, домофон и др.), стоимость которых не регулируется государством. Размер платы за жилищные услуги следует уточнять в своей управляющей компании либо в соответствующем договоре управления домом.

В случае, если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, граждане имеют право на компенсацию.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований, можно обращаться в органы социальной защиты по месту жительства за начислением адресных социальных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. уведомляет официальным Письмом, направленным в ЕИРЦ ЛО, Правительство Ленинградской области

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (сайт: http://ghi.lenobl.ru).

Информация опубликована на официальном портале Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области 10. 07. 2019 г.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО