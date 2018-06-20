Артем Дзюба пошутил над работой Лунева и Кержакова, назвав их "слабенькими"

Форвард с юмором решил агитировать юного футболиста занять место голкипера "Зенита".

Нападающий петербургской футбольной команды "Зенит" Артем Дзюба пошутил над вратарями Андреем Луневым и Александром Кержаковым во время тренировки в Удельном парке. Форвард заявил, что игроки являются далеко не лучшим примером для юного поколения. Такое заявление футболист сделал в ходе разговора с юным спортсменом, который пришел к "сине-бело-голубым" на тренировку. Мальчик занимается футболом и занимает место вратаря.

Давай, чтобы вместо Акинфеева пришёл и начал играть у нас, а то, видел, да, какие у нас вратари слабенькие - Луневы, Кержаковы пошутил Дзюба

Напомним, что форвард в сезоне 2018/2019 выступил за команду в 29 матчах. Он забил десять голов и провел девять результативных передач.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"