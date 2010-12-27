Черчесов вызвал в сборную четверых игроков "Зенита"

В марте подопечным Черчесова предстоит сыграть два матча.

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имена 25 футболистов, которые сыграют в следующих матчах команды в рамках Лиги Наций. В предстоящих матчах на поле выйдут четверо игроков "Зенита" – голкипер Андрей Лунев, хавбеки Далер Кузяев и Магомед Оздоев, нападающий Артем Дзюба

Помимо питерцев за сборную сыграют пять игроков "ЦСКА" – Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Федор Чалов, пять игроков "Локомотива" – Маринату Гильерме, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов, трое "спартаковцев" – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин.

Также в состав команды вошли Антон Шунин ("Динамо"), Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов") и Денис Черышев ("Валенсия").

В марте подопечным Черчесова предстоит сыграть два матча – 21 марта с Бельгией и 24 марта с Казахстаном.

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