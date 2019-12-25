Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав сборной РФ

В октябре национальная команда РФ сыграет со Словенией и Словакией.

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков и нападающий "Зенита" Артем Дзюба вошли в расширенный состав российской сборной по футболу на матчи с командами Словакии и Словении. Об этом информирует общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз".

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в беседе с "РИА Новости" заявил, что будет внимательно следить за игрой Дзюбы, прежде чем включить его в окончательный состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, которые пройдут в октябре текущего года.

Он попал в расширенный список, дальше "будем посмотреть", как он будет дальше себя показывать. В принципе, как и все остальные ребята. Валерий Карпин, главный тренер сборной РФ по футболу

Он отметил, что подготовка к матчам начнется 4 октября.

8 октября национальная сборная сыграет в Казани со словаками, а 11 октября – с командой Словении в Мариборе. Напомним, что после шести туров российские спортсмены находятся на втором месте в таблице группы "Н" с 13 очками. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает первое место.

Ранее матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между британским "Челси" и петербургским "Зенитом" завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

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