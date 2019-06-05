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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка"

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На самом деле у фильма был трагичный финал.

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка".  Об этом сообщает издание Variety.

Актриса заявила, что изначально концовка фильма "Красотка" была очень мрачной. Напомним, что в полюбившемся всем фильме 199 года магнат Эдвард Льюис влюбляется в проститутку Вивиан.

Он должен был выкинуть ее из машины, швырнуть на нее деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке

заявила актриса 

Любители кино не увидели эту трагедию из-за того, что кинокомпания, которая ею занималась, была закрыта. Однако, сценаий фильма выкупила студия Walt Disney Company, которая переделала концовку. 

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Безруков прилетел в Сестрорецк на съемки фильма "Мистер Нокаут"

Видео: кинопоиск, YOUTUBE

Теги: джулия робертс, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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