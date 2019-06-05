На самом деле у фильма был трагичный финал.

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Актриса заявила, что изначально концовка фильма "Красотка" была очень мрачной. Напомним, что в полюбившемся всем фильме 199 года магнат Эдвард Льюис влюбляется в проститутку Вивиан.

Он должен был выкинуть ее из машины, швырнуть на нее деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке заявила актриса

Любители кино не увидели эту трагедию из-за того, что кинокомпания, которая ею занималась, была закрыта. Однако, сценаий фильма выкупила студия Walt Disney Company, которая переделала концовку.

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Видео: кинопоиск, YOUTUBE