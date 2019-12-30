На Джорджа Мартина обрушился гнев фанатов "Игры престолов"

Фанаты ожидали информации о работе над 6-й книгой из цикла "Песнь льда и пламени".

Писатель Джордж Мартин был раскритикован фанатами за анонс выхода книги "Пламя и кровь". Американский писатель сообщил, что она выйдет 5 мая в США, Канаде и Великобритании.

"Пламя и кровь" лежит в основе сериала "Дом дракона", являющимся приквелом "Игры престолов". В то же время фанаты ожидали информации о работе над 6-й книгой из цикла "Песнь льда и пламени". Пользователи ждут выхода книги "Ветра зимы".

Производство пилотной серии приквела канал HBO запустил в сентябре 2019 года. Новый сериал будет посвящен истории королей Вестероса из династии Таргариенов.

Видео: YouTube / Best of Humans