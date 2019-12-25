Джонсон рассказал Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Путин ответил, что в России помнят о подвиге британских моряков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу над фашистской Германией во Второй мировой войне. Об этом сообщил сайт Кремля.

Отмечается, что стороны заявили о готовности выстраивать двухсторонние отношения между странами.

Путин в разговоре с Джонсоном добавил, что в России помнят о подвиге британских моряков, которые участвовали в Северных конвоях. Благодаря им, по словам российского лидера, армия СССР получила оружие от союзников.

Ранее Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером.