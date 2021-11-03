Президент России отказался от поездки из-за коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит в Глазго по климату. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Джонсон отметил, что российский лидер отказался от поездки из-за коронавируса. По той же причине не было на саммите председателя КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин не хотел приезжать на саммит из-за пандемии. То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее Байден обвинил Россию и ОПЕК в увеличении цен на нефть.

Видео: Youtube/Sky News