Из песни исчезнут все намеки на принуждение к сексу и другие неприемлемые действия героя.

Американский певец Джон Ледженд перепишет рождественскую песню "Baby, It"s Cold Outside" и включит ее в альбом "A Legendary Christmas: The Deluxe Edition". Выпуск пластинки запланирован на католическое Рождество 2019 года. Об этом сообщает Pitchfork.

Отмечается, что из песни исчезнут все намеки на принуждение к сексу и другие неприемлемые действия героя, например, подмешивание алкоголя в напиток. В новой версии Ледженд предложит своей спутнице вызвать такси до дома и не будет настаивать на продолжении вечера, поскольку "это ее тело и ее выбор".

Певец запишет новую версию "Baby, It"s Cold Outside" в дуэте с певицей Келли Кларксон. Делюкс-версия альбома "A Legendary Christmas: The Deluxe Edition" с автографом артиста уже доступна для предзаказа.

Фото: Instagram / johnlegend