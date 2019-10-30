  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:41
53
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В сети появился новый клип The Hatters от Эмира Кустурицы

0 0

В клипе также появился блогер Илья Варламов.

В среду, 30 октября, в сети появился новый клип петербургской группы The Hatters от Эмира Кустурицы. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.

В клипе появился блогер Илья Варламов и Евгений Кулик. Пользователям очень понравилась песня, а вот видеоролик "смешанные чувства".

"Песня хороша, особенно для того, чтоб потанцевать от души. насчёт клипа смешанные чувства, я ничего не поняла",

– пишет пользователь.

Видеоролик петербургской группы собрал уже более 40 тысяч просмотров и 5,6 тысяч лайков. 

Ранее мы сообщали о том, что Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов".

Видео:THE HATTERS/YouTube

Теги: the hatters, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии