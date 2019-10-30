В сети появился новый клип The Hatters от Эмира Кустурицы

В клипе также появился блогер Илья Варламов.

В среду, 30 октября, в сети появился новый клип петербургской группы The Hatters от Эмира Кустурицы. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.

В клипе появился блогер Илья Варламов и Евгений Кулик. Пользователям очень понравилась песня, а вот видеоролик "смешанные чувства".

"Песня хороша, особенно для того, чтоб потанцевать от души. насчёт клипа смешанные чувства, я ничего не поняла", – пишет пользователь.

Видеоролик петербургской группы собрал уже более 40 тысяч просмотров и 5,6 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов".

Видео:THE HATTERS/YouTube