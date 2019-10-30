В сети появился новый клип The Hatters от Эмира Кустурицы

В среду, 30 октября, в сети появился новый клип петербургской группы The Hatters от Эмира Кустурицы. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.
В клипе появился блогер Илья Варламов и Евгений Кулик. Пользователям очень понравилась песня, а вот видеоролик "смешанные чувства".
"Песня хороша, особенно для того, чтоб потанцевать от души. насчёт клипа смешанные чувства, я ничего не поняла",
– пишет пользователь.
Видеоролик петербургской группы собрал уже более 40 тысяч просмотров и 5,6 тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов".
Видео:THE HATTERS/YouTube
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