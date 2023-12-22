Фонд "Детская миссия" провел праздник для детей-сирот из Петербурга и Ленобласти

Дети приняли участие в литургии, посетили праздничный обед в ресторане и посмотрели фильм о дружбе и семье. Ребятам вручили подарки.

Благотворительный фонд "Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого" провел городской Рождественский праздник при участии 80 детей из трех сиротских учреждений: ЦССВ №14, ДДИ №2, социального приюта "Маша", семей под патронажем Фонда, а также приемных семей центра "Умиление".

Мероприятие реализуется в рамках проекта "Откроем двери и сердца – наш вклад в общую победу" при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества и направлено на духовно-нравственное воспитание и укрепление патриотического потенциала детей-сирот и уязвимых категорий семей, патронируемых Фондом.

Организаторами праздника стали Благотворительный фонд "Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого" и Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии.

Дети, опекуны и волонтеры приняли участие в литургии в храме "Умиление" на Гжатской. Ребята участвовали в таинствах исповеди и причащения.

После храма детей ожидал вкусный праздничный обед в ресторанном комплексе гостиницы "Спутник". Затем ребята посмотрели на полноформатных экранах трогательный фильм "Приключения Тедди" о ценности добрых отношений в семье, честности, дружбе. Праздник традиционно завершился вручением подарков.

Фото: предоставлено организаторами