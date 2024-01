Дата выхода альбома неизвестна.

Американский певец Джастин Тимберлейк опубликовал тизер нового альбома, который выйдет под названием Everything I Thought It Was.

Пластинка станет первым релизом 42-летнего музыканта с 2018 года. В опубликованном видео Тимберлейк стоит спиной к камере и смотрит на крошечную инсталляцию бензозаправки в месте, напоминающем пустыню. Дата выхода альбома неизвестна.

Видео: YouTube / Justin Timberlake