Американский певец Джастин Тимберлейк опубликовал тизер нового альбома, который выйдет под названием Everything I Thought It Was.
Пластинка станет первым релизом 42-летнего музыканта с 2018 года. В опубликованном видео Тимберлейк стоит спиной к камере и смотрит на крошечную инсталляцию бензозаправки в месте, напоминающем пустыню. Дата выхода альбома неизвестна.
Ранее мы сообщали, что в честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру.
Видео: YouTube / Justin Timberlake
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