Дженнифер Лопес привезет в Петербург свою новую программу – "It’s My Party"

Концерт пройдет на сцене СКК "Петербургский"

В последний месяц лета в Санкт-Петербург приедет певица и актриса Дженнифер Лопес. Артистка представит жителям Северной столицы свое новое шоу – "It"s My Party".

Новый тур певица посвятила своему юбилею. В этом году ей исполняется 50 лет. Петербург вошел в список 30 городов, которые Лопес намерена посетить в рамках масштабного тура.

В программу "It"s My Party" войдут все самые популярные хиты певицы, включая недавний хит "Medicine". Сам концерт пройдет на сцене СКК "Петербургский", который специально для шоу украсит ансамбль декораций, и подготовят площадку для масштабных хореографических номеров.

Фото: социальные сети