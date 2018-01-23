Дженифер Энистон опубликовала первое фото в своем Instagram

Подписчики восторженно поприветствовали звездного пользователя.

Американская актриса Дженифер Энистон зарегистрировалась в социальной сети Instagram. Во вторник, 15 октября, на ее страничке появилось первое фото.

На снимке Энистон находится в окружении актеров из сериала "Друзья".

"И теперь мы друзья по Инстаграму тоже. Привет, Инстаграм", - написала звезда.

За три часа фото набрало более 2 млн лайков. Также стремительно растет количество подписчиков актрисы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муж актрисы Оливии Колман украл туалетную бумагу из Букингемского дворца.

Фото: Дженифер Энистон / Instagram