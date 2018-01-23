  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:31
83
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Дженифер Энистон опубликовала первое фото в своем Instagram

0 0

Подписчики восторженно поприветствовали звездного пользователя.

Американская актриса Дженифер Энистон зарегистрировалась в социальной сети Instagram. Во вторник, 15 октября, на ее страничке появилось первое фото.

На снимке Энистон находится в окружении актеров из сериала "Друзья". 

"И теперь мы друзья по Инстаграму тоже. Привет, Инстаграм",

- написала звезда. 

За три часа фото набрало более 2 млн лайков. Также стремительно растет количество подписчиков актрисы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муж актрисы Оливии Колман украл туалетную бумагу из Букингемского дворца. 

Фото: Дженифер Энистон / Instagram 

 

Теги: сериал друзья, энистон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии