Дженифер Энистон опубликовала первое фото в своем Instagram

Американская актриса Дженифер Энистон зарегистрировалась в социальной сети Instagram. Во вторник, 15 октября, на ее страничке появилось первое фото.
На снимке Энистон находится в окружении актеров из сериала "Друзья".
"И теперь мы друзья по Инстаграму тоже. Привет, Инстаграм",
- написала звезда.
За три часа фото набрало более 2 млн лайков. Также стремительно растет количество подписчиков актрисы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что муж актрисы Оливии Колман украл туалетную бумагу из Букингемского дворца.
Фото: Дженифер Энистон / Instagram
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