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Муж актрисы Оливии Колман украл туалетную бумагу из Букингемского дворца
Сегодня, 19:04
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Муж актрисы Оливии Колман украл туалетную бумагу из Букингемского дворца

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Пара не смогла покинуть резиденцию королевы без вещи "на память".

Актриса из сериала "Корона" Оливия Колман призналась в том, что ее супруг вынес из Букингемского дворца туалетную бумагу. Мужчина забрал рулон с собой в качестве сувенира на память, рассказала "Экономика сегодня"

Колман вместе с Эдом Синклером посетила благотворительное мероприятие в резиденции королевы в Лондоне. По словам актрисы, сыгравшей Елизавету II, ее муж украл туалетную бумагу только для того, чтобы сказать, "что она у нас из Букингемского дворца". 

В феврале 2019 года Оливия Колман получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Фаворитка". 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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