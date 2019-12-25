Джефф Безос инвестировал в борьбу со старением

Сотрудникам обещают доход в 1 млн долларов.

Самый богатый человек мира Джефф Безос инвестировал в биотехнологическую компанию Altos Labs. Она занимается разработкой механизмов для замедления старения. Об этом сообщает MIT Tech Review.

Сейчас компания ищет представителей научного общества, которые будут готовы присоединиться к проекту. Сотрудникам обещают доход в 1 млн долларов в год.

Отмечается, что в команде уже находится биолог Хуан Карлос Изписуа Бельмонте. Ученый предсказал увеличение продолжительности жизни на 50 лет. В работе примет участие также нобелевский лауреат Синъя Яманака.

Предполагается, что институты появятся в Сан-Диего, Сан-Франциско, Японии и Великобритании. Помимо Безоса. Стало известно, что инвестором проекта также стал российско-израильский венчурный капиталист Юрий Мильнер.

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