Джаз-клуб Игоря Бутмана выкупит помещение на набережной канала Грибоедова

Стоимость сделки составит 225,4 млн рублей. Эта сумма будет выплачена компанией единовременно.

ООО "Джаз оркестр Игоря Бутмана" приобретет помещение площадью 567 квадратных метров в доме № 7 на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Комитет имущественных отношений уже издал распоряжение об условиях приватизации данного нежилого помещения. Стоимость сделки составит 225,4 млн рублей. Эта сумма будет выплачена компанией единовременно.

ООО "Джаз оркестр Игоря Бутмана" зарегистрировано в Москве. Компанией в равных долях владеют известный саксофонист Игорь Бутман и предприниматель Марат Гарипов. Организация занимается проведением джазовых фестивалей в различных городах России. Также она управляет Джаз-клубом Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова. Чистая прибыль компании за предыдущий год составила 71,3 млн рублей при обороте 233,2 млн.

Заведение начало свою работу в 2022 году. Ранее в этом помещении находился джаз-бар "Дом 7", однако в 2020 году Комитет по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества Санкт-Петербурга признал его деятельность незаконной.

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Фото: citywalls.ru