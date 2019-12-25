Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграют супругов в новом сериале Apple TV+

8-серийная картина получила название "Мы обанкротились".

Обладатели премии "Оскар" Джаред Лето и Энн Хэтэуэй снимутся вместе в новом сериале Apple TV+. Об этом сообщает портал Apple.com.

Актеры исполнят главные роли в 8-серийном проекте под названием "WeCrashed" ("Мы обанкротились"). Они сыграют супругов и создателей сети коворкингов WeWork Ребекку и Адама Нейманов. Их бурные взаимоотношения вначале способствовали успеху в бизнесе, а затем начали разрушать его.

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сценарий напишут Ли Айзенберг и Дрю Кревелло. Режиссерское кресло займут Гленн Фикарра и Джон Рекуа. Дата выхода сериала пока не называется.

Ранее мы писали, что третий "Дэдпул" будет еще более "взрослым" и жестоким, чем предыдущие части.

Фото: Instagram / jaredleto, annehathaway